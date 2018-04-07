ISESCO'dan İsrail'e kınama

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın görevini yaptığı sırada şehit edilmesinde kınandığı açıklamada, uluslararası örgütler, Filistin halkına yönelik bu saldırıları kınamaya çağrıldı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin, meşru haklarını talep eden savunmasız Filistinlilere zehirli gaz ve mermi ile karşılık vermesi savaş suçudur. Filistinlileri kasten öldürme ve yaralama insanlığa karşı suçtur." ifadesine yer verildi.

Fas merkezli ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), İsrail güçlerinin, Gazze-İsrail sınırındaki gösterilere katılan Filistinlilere karşı zehirli gaz ve gerçek mermi kullanarak savaş suçu işlediğini belirtti.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.