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ISESCO'dan Suudi Arabistan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 02:22 | Son Güncelleme

ISESCO Genel Sekreteri Dr. Abdülaziz bin Osman Tuveycri: - "Kanada'nın Suudi Arabistan ya da ISESCO üyesi başka bir ülkenin içişlerine müdahale etme hakkı yoktur. Kanada aynı zamanda organizasyon üyesi ülkeleri ilgilendiren meselelerde emir de veremez çünkü bu uluslararası hukuka aykırıdır ve ülkelerin egemenliğinin çiğnenmesi anlamına gelmektedir"

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Sekreteri Dr. Abdülaziz bin Osman Tuveycri, Kanada'nın, Suudi Arabistan ya da ISESCO üyesi başka bir ülkenin içişlerine müdahale etme hakkı olmadığını belirtti.

Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada Tuveycri'nin, "Kanada'nın Suudi Arabistan ya da ISESCO üyesi başka bir ülkenin içişlerine müdahale etme hakkı yoktur. Kanada aynı zamanda organizasyon üyesi ülkeleri ilgilendiren meselelerde emir de veremez çünkü bu uluslararası hukuka aykırıdır ve ülkelerin egemenliğinin çiğnenmesi anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Tuveycri, Suudi Arabistan'ın içişlerine yönelik müdahaleye karşı aldığı tedbirleri desteklediklerini vurguladı.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan dün Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

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Suudi Arabistan Kanada

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