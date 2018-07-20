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ISESCO'dan Yahudi ulus devlet yasasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, İsrail meclisinin Yahudi ulus devlet yasasını kabul etmesini kınadı

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), İsrail meclisinin Yahudi ulus devlet yasasını kabul etmesini kınadı.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinin Yahudi ulus devlet yasasını kabul etmesi kınanarak, yasanın geçersiz ve ırkçı olduğu belirtildi.

"Yasa, Filistin halkına karşı savaş ilanıdır. Filistin halkının varlığını ve topraklarındaki meşru haklarını inkar etmektir." denilen açıklamada, uluslararası topluma, bu ırkçı yasayı kabul etmeme çağrısında bulunuldu.

Yasa tasarısına ilişkin oylama dün sabah erken saatlerde yapılarak, 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

-Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi Ulus Devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Hâlihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür.

Yasada, "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

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Fas Filistin israil

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