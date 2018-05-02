İSG, Sabiha Gökçen'de 10. yılını kutladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ. (İSG), havalimanı terminal işletmesini devralmasının 10. yılını kutladı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 2 havalimanından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmesini gerçekleştiren İSG, 10. yılını geride bırakıyor.

İSG'nin terminal işletmesini devralmasının 10. yıl dönümü dolayısıyla şirket çalışanlarının katıldığı bir kokteyl düzenlendi.

İSG Genel Müdürlük Binası'nda düzenlenen kokteyle, İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, İSG yöneticileri ve çalışanları katıldı.

- 10. yıl pastası kesildi

Kokteylde konuşan Göral, 10 yıl önce havalimanında yılda yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet verdiklerini, bugün geldikleri noktada bu sene 34 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunacaklarını belirtti.

Göral, bunun son 10 yılda havalimanını 9 kat geliştirdiklerinin işareti olduğunu kaydederek, "Bu artış önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Bu büyümenin hayata geçirilmesinde en büyük hak sahibi çalışma arkadaşlarımızdır. Şahsım ve kurumum adına tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad da zamanın çok hızlı geçtiğini, İSG'nin 10 yıl önce çıkılan bu yolculukta birçok başarı yakaladığını bildirerek, bundan sonraki dönemde de yeni rekorlara imza atacağına olan inancını paylaştı.

Kokteylin ardından tüm çalışanların katılımıyla 10. yıl pastası kesildi. Terminal binası içine İSG'nin 10. yıl logosu ve reklamları da asıldı.

