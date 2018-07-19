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IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

IŞİD'e katılması ile babasının bakanlık koltuğunu kaybetmesine neden olan, Suriye'ye gittikten sonra da güzelliği ile IŞİD'i de karıştıran, Çeçenistan'ın 'prensesi' Seda Dudurkaeva İstanbul'da tutuklandı.

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekiplerinin, IŞİD'e yönelik yaptığı çalışmada, çatışma bölgeleri ile ilgileri olduğu iddia edilen bazı isimlere ulaşıldı. Eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen şüpheliler için Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Umraniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde 4 Temmuz'da düzenlenen baskında U.B., B.S., AD., LT ve S.K. gözaltına alındı.

TEM ekiplerinin incelemelerinde pasaportunda S.K. olduğu belirtilen kadının evraklarının sahte olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan S. K.'nın gerçekte Ninova'da öldürülen IŞİD komutanlarından Ebu Ömer El Şişhani kod adlı Gürcü uyruklu Tarkan Batiraşvili'nin karısı Seda Dudurkaeva olduğu tespit edildi. Tarkan Batiraşvili'den 2 çocuğu olduğu iddia edilen Seda D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin işlemleri dün tamamlandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Seda Dudurkaeva'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Çeçenistan’da lüks içinde korunaklı bir hayat yaşayan Seda Dudurkaeva 2013 yılında radikalleşmeye başlamış ve internet üzerinden tanıştığı kişiler vasıtasıyla Suriye'ye giderek IŞİD saflarına katılmıştı.

IŞİD LİDERLERİNDEN EBU ÖMER ŞİŞHANİ İLE EVLENDİRİLMİŞTİ

IŞİD liderlerinden Ebu Ömer Şişhani'nin sağ kolu Hamzat isimli bir şahısla evlenen Seda Dudurkaeva kocasının bir saldırı sonucu ölümünün ardından zorla IŞİD liderlerinden Ebu Ömer Şişhani ile evlendirilmişti.

Şişhani’nin Seda ile evlenebilmek için sağ kolu Hamzat’ı öldürdüğü iddiaları da ortaya atılmıştı.

BABASI KOLTUĞUNDAN OLMUŞTU

Seda'nın IŞİD'e katıldığı ortaya çıkınca Çeçen lider Kadirov, babasını ‘fanatik kızını kontrol edemediği için' kabineden atmıştı. Kadirov, Seda'nın geri dönmesini Çeçenistan için bir “onur meselesi” ilan etmişti.

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