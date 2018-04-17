IŞİD'in infaz timi Sakarya'da yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir süredir aranan 4 kişinin yeri tespit edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta infaz eylemleri yürüten timin üyesi olduğu belirlenen 2'si Irak, 2'si Suriye uyruklu olan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

3'ü erkek 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.