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IŞİD'in infaz timi Sakarya'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 08:49 | Son Güncelleme

Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda örgütün Irak'ta faaliyet gösteren infaz timi üyesi 4 kişi yakalandı.

IŞİD'in infaz timi Sakarya'da yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir süredir aranan 4 kişinin yeri tespit edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta infaz eylemleri yürüten timin üyesi olduğu belirlenen 2'si Irak, 2'si Suriye uyruklu olan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

3'ü erkek 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD Terör örgütü sakarya infaz timi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dünyada ne kadar törör örgüt üyesi varsa hepsi türkiyede hayır o degilde bilmeyende türkiye törör örgütlerini desdekledigini zannedecekler:)
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