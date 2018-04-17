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IŞİD’in 'infaz timi' üyeleri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 01:38 | Son Güncelleme

Sakarya'da, IŞİD'e yönelik operasyonda örgütün Irak'ta faaliyet gösteren 'infaz timi' üyesi 4 kişi yakalandı.

IŞİD’in 'infaz timi' üyeleri yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü IŞİD’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir süredir aranan 4 kişinin yeri tespit edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak’ta infaz eylemleri yürüten ‘infaz timi’ üyesi olduğu belirlenen 2’si Irak, 2’si Suriye uyruklu olan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 3’ü erkek 1’i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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