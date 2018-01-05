IŞİD sanığı: Ruh halime göre eylem yerini belirleyecektim!

Son Güncelleme 4 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 14:59 |4 dakika önce

Hatay'da yaklaşık 6 ay önce "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanıp tutuklanan IŞİD üyesi 8 kişi ile 2 tutuksuz sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan ve saldırı girişiminin detaylarının anlatıldığı iddianame kabul edildi. Sanıkların ifadeleri kan dondurdu.

Hatay'da yaklaşık 6 ay önce "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanıp tutuklanan IŞİD üyesi 8 kişi ile 2 tutuksuz sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan ve saldırı girişiminin detaylarının anlatıldığı iddianame kabul edildi. Üzerinde patlayıcı düzeneğiyle yakalanan diğer sanık Ümit Alarslan örgüt içerisindeki üst düzey kişilere YPG'ye karşı eylem yapmak için canlı bomba olmak istediğini söylediğini ifade etti. "Ebu Turab" isimli kişinin isteği üzerine eylemin Türkiye'de yapılmasına karar verildiğine dikkati çeken Alarslan, şöyle devam etti: "Bu eylemi Türkiye'de nerede yapacağım ilk etapta bana söylenmedi. Eylem yapacağım yeri bilmiyordum ancak Türkiye'ye geçtikten sonra benimle irtibata geçerek eylemi nerede yapacağım hususları konusunda bilgi vereceklerdi. Bana nerede yapacağım konusunda Rakka'dan gelecek bilgi ışığında, benim seçenek hakkım vardı. Ancak bu eylem yerinin inisiyatifinin bana kalacağını düşünüyorum. İnisiyatif bana kalsaydı ben bu eylemi terör örgütü PKK'nın örgütsel çalışma yapan il ya da ilçe teşkilatlarına karşı yapmayı düşünürdüm. Bu doğrultuda aklımda herhangi bir il yoktu. Talimat gelmesi halinde o zamanki ruh halime göre eylem yapacağım yeri belirleyecektim." dedi.

Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle 24 Haziran 2017'de Hatay'da yakalanarak tutuklanan Abdulkerim Biyesi, Ahmet Biyesi, Hakim Kurtaran, Ümit Alarslan ve Suriye uyruklu Amir Topal Ali, Cemil Tubal, Emced Hamdan ve Mustafa Ahmed Cebir ile tutuksuz sanık Ö.D.D. ve A.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından iddianame hazırladı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezası istenen iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Suriye'de terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtilen sanıkların 2'sinin üzerinde bellerine sarılı, patlatılmaya hazır, canlı bomba eylemlerinde kullanılan kemer bulunduğu bilgisine yer verildi.

Üzerlerinden sahte kimlik çıkan sanıkların yakalandığı tarih göz önüne alındığında, geçen yılki Ramazan Bayramı'nda Türkiye'de canlı bomba eylemi düzenlemelerinin kuvvetle muhtemel görüldüğü bilgisi de iddianamede paylaşıldı. Canlı bomba düzeneğinin parça tesiri maksadıyla kalıp halinde metal bilyelerle güçlendirildiği anlatılan iddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Üzerinde patlayıcı düzeneğiyle yakalanan sanıklardan Hakim Kurtaran iddianamede yer alan emniyet ifadesinde, memleketi Bingöl'deki dükkanını satmak amacıyla Türkiye'ye gelmek istediğini ve bunu örgüt içerisindeki bir kişiye ilettiğini belirtti. Kurtaran, bu kişinin de kendisine "Seni Türkiye'ye geçireceğiz, oraya geçtikten sonra sana vereceğimiz canlı bomba kemerini bizim irtibata geçireceğimiz şahsa vereceksin." dediğini söylediği aktarıldı. Bu teklifi kabul ettiğini ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini kaydeden Kurtaran, yakalandığı sırada üzerindeki düzeneğin patlatılmaya hazır olduğunu bildirdi. Düzeneği patlatmak gibi bir düşüncesi olmadığını, belirtilen kişiye eylemde kullanması adına teslim etmek için üzerinde taşıdığını öne süren Kurtaran, "Eylemin nerede düzenleneceği konusunda bilgi sahibi değilim." dedi.

"RUH HALİME GÖRE EYLEM YERİNİ BELİRLEYECEKTİM" Üzerinde patlayıcı düzeneğiyle yakalanan diğer sanık Ümit Alarslan ise örgüt içerisindeki üst düzey kişilere YPG'ye karşı eylem yapmak için canlı bomba olmak istediğini söylediğini ifade etti. "Ebu Turab" isimli kişinin isteği üzerine eylemin Türkiye'de yapılmasına karar verildiğine dikkati çeken Alarslan, şöyle devam etti: "Bu eylemi Türkiye'de nerede yapacağım ilk etapta bana söylenmedi. Eylem yapacağım yeri bilmiyordum ancak Türkiye'ye geçtikten sonra benimle irtibata geçerek eylemi nerede yapacağım hususları konusunda bilgi vereceklerdi. Bana nerede yapacağım konusunda Rakka'dan gelecek bilgi ışığında, benim seçenek hakkım vardı. Ancak bu eylem yerinin inisiyatifinin bana kalacağını düşünüyorum. İnisiyatif bana kalsaydı ben bu eylemi terör örgütü PKK'nın örgütsel çalışma yapan il ya da ilçe teşkilatlarına karşı yapmayı düşünürdüm. Bu doğrultuda aklımda herhangi bir il yoktu. Talimat gelmesi halinde o zamanki ruh halime göre eylem yapacağım yeri belirleyecektim."