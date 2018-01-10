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IŞİD'li teröristi sildiği fotoğraf yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 10:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Trabzon'un Of İlçesi'nde teknik takibe alındıktan sonra polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Gürcistan uyruklu Gocha Sagnadze (33), IŞİD üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Sagnadze'yi cep telefonundan silinen bir fotoğraf yakalattı. Sagnadze'nin Atatürk Havalimanı'nda 46 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından Ahmet Çatayev'le bağlantılı ortaya çıktı.

IŞİD'li teröristi sildiği fotoğraf yakalattı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, ilçede çay bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı Gocha Sagnadze ile eşi Marlami V.'yi teknik takibe alarak izlemeye başladı. Yapılan incelemeler sonrası ekipler 26 Aralık'ta düzenledikleri operasyonla çifti gözaltına aldı. Evde arama yapan ekiplerce çifte ait bazı dijital cihazlara da el koyarken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SİLDİĞİ FOTOĞRAF ELE VERDİ

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler sorgularında suçsuz olduklarını belirtti. Bazı dijital cihazlarda incelemelerini sürdüren ekipler, şüphelilerden birine ait cep telefonunda daha önce silindiği anlaşılan bir fotoğrafı fark etti. Cep telefonunda elinde uzun namlulu silahla birlikte çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen şüpheli Gocha Sagnadze'nin IŞİD üyesi olabileceği yönünde ekipler soruşturmalarını genişletti.

Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla yeniden ifadesi alınan şüpheli Sagnadze, IŞİD'e bir süre önce katıldığını itiraf etti. Şüpheli Gocha Sagnadze, ayrıca 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı’nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından Çeçen uyruklu 'tek kol' lakaplı IŞİD'li terörist Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'da Gürcistan'da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmeden kısa bir süre önce Of’taki evinde birlikte kaldıklarını da söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen çiften Gocha Sagnadze, IŞİD terör örgütüne üye olması suçlamasıyla tutuklanırken eşi Marlami V., de sınır dışı edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon IŞİD Gocha Sagnadze

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ülke yıl geçen hanı ülkemizde SARAY ve çevresi hariç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur AKP ye oy vermiş olanlar dahil saray kadrosuna dahil değilse aynidir
Gürçulere Çekenleri ülkeme giriş çıkış karında vize işlemlerinde çok sıkı takip edilmelidir. Bunlar ülkem için herzaman zararlı olmuşlardır
korkak
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