Işık gençleri aydınlattı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, lise öğrencileriyle bir araya geldi. Iışık, gençlere yönelik hizmetleri anlattı ve onlara merak ettikleri konularda bilgiler verdi.
Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kumlukalan Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL)’nde düzenlenen Serbest Kürsü programında öğrencilerle bir araya geldi. Gürsu gençliği için belediye tarafından hayata geçirilen hizmetleri anlatan Başkan Işık, “Gençlerimizin gelecekten umutlu olması, hayâlleri doğrultusunda idealler oluşturabilmesi, bizlerin onlara sunduğumuz imkanlarla şekillenmekte. Ufku açık, bilgiye odaklı, sosyal meselelere sahip çıkan, geçmişlerinden aldıkları güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen yeni nesiller yetişmesinde hepimize görevler düşmekte. Gençlerimizin çağın sunduğu imkânları doğru kullanarak, kendilerini en güzel şekilde yetiştirmelerini temenni ediyorum” dedi.
Gürsu İmam Hatipliler Derneği (GİHMED) ve AİHL Müdürlüğü’nce düzenlenen sohbette Başkan Işık gençlerin sorularını da cevapladı.
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum