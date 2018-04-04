Işık gençleri aydınlattı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, lise öğrencileriyle bir araya geldi. Iışık, gençlere yönelik hizmetleri anlattı ve onlara merak ettikleri konularda bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kumlukalan Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL)’nde düzenlenen Serbest Kürsü programında öğrencilerle bir araya geldi. Gürsu gençliği için belediye tarafından hayata geçirilen hizmetleri anlatan Başkan Işık, “Gençlerimizin gelecekten umutlu olması, hayâlleri doğrultusunda idealler oluşturabilmesi, bizlerin onlara sunduğumuz imkanlarla şekillenmekte. Ufku açık, bilgiye odaklı, sosyal meselelere sahip çıkan, geçmişlerinden aldıkları güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen yeni nesiller yetişmesinde hepimize görevler düşmekte. Gençlerimizin çağın sunduğu imkânları doğru kullanarak, kendilerini en güzel şekilde yetiştirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Gürsu İmam Hatipliler Derneği (GİHMED) ve AİHL Müdürlüğü’nce düzenlenen sohbette Başkan Işık gençlerin sorularını da cevapladı.