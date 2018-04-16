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Işık: “Hizmet kalitemizi arttırmak için istişare ediyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:23 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi, birimler arasındaki iş birliğini ve hizmetlerde kaliteyi arttırmak maksadıyla istişare toplantıları düzenliyor.Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle her hafta fikir alışverişinde bulunuluyor.

Işık: “Hizmet kalitemizi arttırmak için istişare ediyoruz”

Gürsu Belediyesi, birimler arasındaki iş birliğini ve hizmetlerde kaliteyi arttırmak maksadıyla istişare toplantıları düzenliyor.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle her hafta fikir alışverişinde bulunuluyor. Işık, “Hizmetlerimizi gerçekleştirirken, iş akış süreçlerinin en sağlıklı şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışma arkadaşlarımızla istişareler yapıyoruz. Hizmetlerimizde hemşehrilerimizin memnuniyetini sağlamaya odaklı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu maksatla müdürlerimizle bir araya gelerek yapılmakta olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Böylece çalışmaların en hızlı ve verimli şekilde sonuçlanmasını sağlıyoruz” dedi.

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