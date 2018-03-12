Işıklar iklim değişikliği için söndürülecek

İSTANBUL (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 2007'den bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 24 Mart'ta ışıklar bir saatliğine söndürülecek.

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında bu yıl Türkiye'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ile Sultanahmet, Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri gibi birçok kurum ışıkları kapatılacak. Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verecek.

Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da "www.dunyasaati.org" adresi üzerinden kayıt yapılarak, etkinlik farklı grup faaliyetleriyle desteklenebiliyor.

Katılımcılar, doğa sohbetleri, gece koşusu, bisiklet turu, doğa masalları, yıldız gözlemi, doğadan esinlenilmiş yoga pozları, müzik dinletisi, fosforlu kıyafetlerle dans, ormanda ya da bahçede kamp, komşularla kuyu oyunları ya da saklambaç ve kıyafet veya kitap gibi eşyaları kapsayan takas gibi etkinlikler düzenleyebiliyor.