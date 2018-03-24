HABER

IŞIKLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'un sembol yapıları 1 saatliğine karanlığa gömüldü.  Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2007'den bu yana her yıl düzenlediği "Dünya Saati" etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'un sembol yapıları 1 saatliğine karanlığa gömüldü.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2007'den bu yana her yıl düzenlediği "Dünya Saati" etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı. İstanbul'da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye Camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı. İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-15 Temmuz Şehitler Köprüsün'ün ışıklarının kapatılması
-Ortaköy'de ışıklarını kapatan evler
-Dolmabahçe Sarayı'nın saat kulesinin ışıklarını kapatması
-Kadir Has Üniversitesi'nin ışıklarının kapanması
-Süleymaniye Camii'nin ışıklarının kapanması
-Genel ve Detaylar

dhafeed

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.