"Işıklar ve Gölgeler" sergisi Perge'de açılacak

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün objektifinden Antalya'yı farklı yönleriyle yansıtan "Işıklar ve Gölgeler" isimli fotoğraf sergisi, Perge'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kente gelen her üç turistten birinin Perge Antik Kenti'ni ziyaret etmesini sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Valilik ve Büyükşehir Belediyesiyle ilan edilen "2018 Perge Yılı" kapsamında etkinlikler düzenlenecek.

Turizm Haftası'nda 15-22 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulan ve büyük ilgi gören "Işıklar ve Gölgeler" sergisi, perşembe günü Perge Antik Kenti'nde tekrar açılacak.

"2018 Perge Yılı" etkinlikleri kapsamında açılışı yapılacak sergi, 13 Mayıs'a kazar gezilebilecek. AA ile Antalya Valiliği arasında yapılan protokol çerçevesinde "Işıklar ve Gölgeler" temasıyla hazırlanan ve 75 fotoğrafın yer aldığı serginin ilgi görmesi bekleniyor.

Kokteyl ve müzik eşliğinde gerçekleşecek organizasyonda, Antalya Valiliğince İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Hintçe ve Çince dillerinde hazırlanan Antalya tanıtım filmleri gösterilecek.

Sergi ile Antalya'nın güzelliklerine dikkati çekilmesi hedefleniyor.

