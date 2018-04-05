Işık'tan AA'ya kutlama mesajı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' söylemi çerçevesinde yürüttüğümüz dünya politikalarımızı, art niyetli dezenformasyonlara karşı kuvvetlice savunan Anadolu Ajansı (AA), kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için önemli bir aktör olarak dikkat çekti, çekmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Işık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her zaman mazlumların tarafında olan ve haklı davasını ortaya koyan Türkiye'nin sesini ve tezlerini dünyaya duyuran AA'nın 98'inci yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan AA'nın, bugüne kadar çok önemli görevleri ifa ettiğini belirten Işık, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' söylemi çerçevesinde yürüttüğümüz dünya politikalarımızı, art niyetli dezenformasyonlara karşı kuvvetlice savunan AA, kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için önemli bir aktör olarak dikkat çekti, çekmeye devam ediyor. Çok meşakkatli bir meslek olan gazetecilik ve ajans haberciliği, fedakarlık gerektirir. İnanıyorum ki Anadolu Ajansı, zor şartlarda olsa bile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha güzel hizmetlere, çok daha güçlü, kaliteli, hızlı ve tarafsız haberciliğe imza atacaktır."

Işık, Anadolu Ajansının hizmetlerini, nice yıllarda, aynı kararlılıkla ve daha da geliştirerek sürdürmesini temenni ederek, "Anadolu Ajansımızın tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.