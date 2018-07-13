"İsim anlaşması" Makedonya'ya NATO üyelik yolunu açtı

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993’te kesinlik kazanmış ancak Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Aradan geçen 10 yılın ardından Brüksel'deki zirvede Makedonya, NATO üyelik davetini alarak ittifakın 30. üyesi olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Geçen yıl haziranda kurulan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki koalisyon hükümetinin programında, ülkenin stratejik taahhüdü olarak AB ve NATO’ya entegrasyonu yer alıyordu.

NATO’nun Bükreş Zirvesi, ülkenin ittifaka üyeliği yolundaki en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Romanya'da 2008'de düzenlenen zirvede, çözülmemiş isim sorunundan kaynaklanan kötü komşuluk ilişkilerini bahane eden Yunanistan veto hakkını kullanarak, Makedonya’nın NATO üyeliği davetini engellemişti.

Uluslararası barış misyonlarında 2002'den bu yana yaklaşık 3 bin 800 personelle varlık gösteren Makedonya, NATO’nun Afganistan ve Irak, Avrupa Birliği’nin (AB) Bosna Hersek ve BM’nin Lübnan misyonlarına katılırken, Kosova Barış Gücü’ne (KFOR) de lojistik destek sağlıyor.

1999’daki Washington Zirvesinde ise tam üyelik adayı statüsünü kazanan Makedonya, bu tarihten itibaren 17 Üyelik Eylem Planı’na (MAP) dahil oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu yılın başında gerçekleştirdiği Makedonya ziyaretinde, “İsim sorunu çözülmeden NATO üyesi ülke olamaz.” demişti.

Başbakanı Zoran Zaev ise Stoltenberg’in ziyaretinin, bu yılın Makedonya ve bölgenin yanı sıra NATO ve AB için de "tarihi bir yıl" olacağına dair teşvik niteliği taşıdığını belirtmişti.

Makedonya hükümetinin son bir yılda yaptığı reformların yanı sıra Yunanistanla geçen ay “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ismi üzerine vardığı anlaşmayla taraflar arasındaki sorunu çözerek AB ve NATO’ya üye olma konusundaki en büyük engelin kaldırılması yönünde önemli bir adım attı.

- “Bu anlaşma Üsküp'ün NATO üyeliğinin önünü açmıştır”

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedonya Başbakanı Zaev 12 Haziran'da ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ismi üzerine anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Stoltenberg, “Bu anlaşma Üsküp'ün NATO üyeliğinin önünü açmıştır.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran'da gerçekleşen törende imzalar atılmıştı.