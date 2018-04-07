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"İşimiz ülkede bir daha antidemokratik zeminlerin yaşanmamasıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: - "Memur-Sen'in özelde işi üyesinin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek, yaşanabilir bir zemine çekmek ve refah seviyesini yükseltmektir. Genelde işimiz, ülkenin korku tünelinden çıkması, bir daha bu ülkede antidemokratik zeminlerin yaşanmamasıdır"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen'in özelde işi üyesinin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek, yaşanabilir bir zemine çekmek ve refah seviyesini yükseltmektir. Genelde işimiz, ülkenin korku tünelinden çıkması, bir daha bu ülkede antidemokratik zeminlerin yaşanmamasıdır." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Ordu Şubesi'nin, Altınordu ilçesindeki hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir milyonu aşarak Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü haline dönüşen sendikalarının yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Açılış dolayısıyla bugünün kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Yalçın, "Çünkü çok imkansız zeminler ve zor zamanlardan bariyer ve barikatlar aşarak geldik. Hiç kolay olmadı. Geldiğimiz nokta sadece Memur-Sen ailesi, üyelerin örgütlü gücü anlamında üyelere yansıması için değil, ülke için de insanlık için de son derece önemli. Çünkü biz bu ülkede güçlü bir Memur-Sen olmayışının geçmişte çok büyük faturasını ödemiş bir milletiz." diye konuştu.

"Millet kendi iradesine sahip çıksın." noktasında kırılma anlarında hep milletin yayında olduklarını belirten Yalçın, 15 Temmuz gibi işgal hareketinde de bütün kitleleri ve milleti sokağa davet ettiklerini, onurlu bir duruş gösterdiklerini anlattı.

Yalçın, sendikalarının özel, genel ve evrensel sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Memur-Sen'in özelde işi üyesinin ekonomik, sosyal, mali hakları iyileştirmek, yaşanabilir bir zemine çekmek ve refah seviyesini yükseltmektir. Genelde işimiz, ülkenin korku tünelinden çıkması, bir daha bu ülkede antidemokratik zeminlerin yaşanmamasıdır. Bu ülkede çetelerin, devletin derin ve çukur tarafının bir daha asla ve asla yükselmemesi. Bu anlamda genelde sorumluluğumuzu bir hakkı yerine getirmeye çalışan bir teşkilatız. Özelde sorumluluğumuzu 260 kazanıma yaslamış, 4 toplu sözleşmeyle üyesine nefes aldıran ve sendikacılıkta sözleşme hakkını alan bir kitleyiz."

Evrensel anlamda da dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa bunu kendi sorunları olarak gördüklerini aktaran Yalçın, kimsenin rengi, dili, dini, ırkı, şekli, mezhebi, meşrebi, giyimi ve kuşamını sorun etmediklerini söyledi.

"Mazlum ve mağdursa onun dini sorulmaz." anlayışıyla ahlaki durumu bozmayan bir kitle olduklarına işaret eden Yalçın, "Çünkü biz biliyoruz ki dünyanın üzerinde 7 milyara yakın insan yaşıyor. Hepimizin göz rengi farklı ama gözyaşımızın rengi aynı. Bir emek örgütüyüz, evrensel bakarız. Ten rengimiz dünyanın her yerinde aynı. Onun için biz işin bu boyutundan bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Yalçın, protokol üyelerine teşekkür plaketi sundu.

Dua edilmesinin ardından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, kaymakamlar ile ilçe belediye başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

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