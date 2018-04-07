"İşimiz ülkede bir daha antidemokratik zeminlerin yaşanmamasıdır"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen'in özelde işi üyesinin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek, yaşanabilir bir zemine çekmek ve refah seviyesini yükseltmektir. Genelde işimiz, ülkenin korku tünelinden çıkması, bir daha bu ülkede antidemokratik zeminlerin yaşanmamasıdır." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Ordu Şubesi'nin, Altınordu ilçesindeki hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir milyonu aşarak Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü haline dönüşen sendikalarının yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Açılış dolayısıyla bugünün kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Yalçın, "Çünkü çok imkansız zeminler ve zor zamanlardan bariyer ve barikatlar aşarak geldik. Hiç kolay olmadı. Geldiğimiz nokta sadece Memur-Sen ailesi, üyelerin örgütlü gücü anlamında üyelere yansıması için değil, ülke için de insanlık için de son derece önemli. Çünkü biz bu ülkede güçlü bir Memur-Sen olmayışının geçmişte çok büyük faturasını ödemiş bir milletiz." diye konuştu.

"Millet kendi iradesine sahip çıksın." noktasında kırılma anlarında hep milletin yayında olduklarını belirten Yalçın, 15 Temmuz gibi işgal hareketinde de bütün kitleleri ve milleti sokağa davet ettiklerini, onurlu bir duruş gösterdiklerini anlattı.