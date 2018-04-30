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İsimleri "Anı Duvarı"nda yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda oluşturulan gömü alanında, vatandaşlara, ölen hayvanlarının isminin yazılı olduğu plaketi, "Anı Duvarı"na asma imkanı sunuluyor - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Coşkun: - "Tepeören Bakımevimizde, yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu bir hayvan gömü alanımız var. Buraya sahipli veya sahipsiz hayvanların gömüsü yapılmaktadır. Alana girildiği zaman bir vedalaşma odamız var. Hayvan sahipli ise bize o odada teslim ediliyor" - "Personelimizce defin işlemi yapılıyor. Vatandaşlarımıza imkan sunmak istedik; alana girişte sağ ve sol tarafta bir 'Anı Duvarımız var. Hayvanının ismini yaşatmak isterse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı fiyat tarifesi var; 3 ayrı kategoride. Bu bedeli ödedikten sonra, Anı Duvarına bir plaket astırıp ölmüş hayvanın anısını yaşatabiliyor"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da yaptırılan hayvan bakımevinde oluşturulan gömü alanında, vatandaşlar, ölen hayvanlarının isminin yazılı olduğu plaketi cüzi bir ücret karşılığı "Anı Duvarı"na asıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Nisan'da hizmete giren Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda yaklaşık bin civarında hayvan bulunduğunu belirtti.

Coşkun, Tepeören'deki tesisin 202 bin metrekare alanda kurulduğunu ve "dünyanın ikinci büyük hayvan bakımevi" olduğunu ifade etti.

Hayvanların Tepeören'deki bakımevine vatandaşlarca ya da ekiplerin rutin olarak arazide yaptığı faaliyetler sonucu getirildiğini anlatan Coşkun, şunları söyledi:

"Kanunen rehabilitasyon edilen hayvanlar, eğer sahiplendirilemezse ve onlara bir sahip bulunamazsa tekrar alındığı ortama geri bırakılıyor. Tepeören'de Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'ndaki hayvanların da bir kısmı sahip beklemekte bir kısmı da kanunen sahip bulununcaya ya da ölünceye kadar bakmamız gereken hayvanlar. Bir kısmı da ampute olmuş 3 bacaklı hayvanlar. Buradaki hayvanlarımızın ölünceye kadar hizmetlerini vermek durumundayız."

-"Bakımevinde bin hayvan bulunuyor"

Coşkun, osteosentez ünitesinde hayvanlara pin, plaka, platin işlemleri gerçekleştirildiğini dile getirerek, kısırlaştırma operasyonları da yaptıklarını aktardı.

Bakımevlerine getirilen hayvanlar için mikroçiple bir veri tabanı oluşturulduğuna dikkati çeken Coşkun, veri tabanında hayvanların hangi tarihte ve hangi bölgeden alındıkları, ne tür operasyonların yapıldığı bilgilerinin yer aldığını bildirdi.

Muhammet Nuri Coşkun, 4 Nisan'da hizmete giren Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda yaklaşık bin civarında hayvanın bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tepeören'de Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda yaklaşık bin civarında hayvana hizmet veriyoruz. 4 Nisan'dan bu yana bin 24 hayvanımız muayene ve tedavi edildi. 564 hayvan aşılanırken, 311 hayvan kısırlaştırıldı. 30 hayvana ise osteosentez olarak ifade edilen, pin, plaka, platin operasyonları gerçekleştirildi. Sahiplendirme de önemli hizmetlerimiz arasında. 4 Nisan'dan bu yana da 18 hayvanı sahiplendirdik. Buradan vatandaşlara seslenmek istiyorum. Bakımevlerimize gelsinler, sahiplenebilecekleri pek çok hayvan var. Bunlarla vakit geçirebilecekleri bir oyun alanımız var. 'Satın alma sahiplen' mesajını iletmek isterim. Bakımevlerinde sahipsiz hayvanlar bulunduğu için tamamen ücretsiz olarak veriliyor."

Coşkun, bakımevinde sadece köpek ve kedi değil, sahipsiz at ve eşekler bulunduğunu da bildirdi.

- Hayvan gömü alanında "anı duvarı"

Bakımevindeki hayvan gömü alanına değinen Coşkun, şöyle konuştu:

"Tepeören Bakımevimizde yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu bir hayvan gömü alanımız var. Buraya sahipli veya sahipsiz hayvanların gömüsü yapılmaktadır. Burada bir vedalaşma odamız var. Hayvan sahipli ise bize o odada teslim ediliyor. Personelimizce defin işlemi yapılıyor. Vatandaşlarımıza imkan sunmak istedik, alana girişte sağ ve sol tarafta bir anı duvarımız var. Hayvanın ismini yaşatmak isterse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı fiyat tarifesi var. 3 ayrı kategoride, bu ücret bedelini ödedikten sonra, anı duvarına bir plaket astırıp, hayvanın anısını yaşatabiliyor. Buradan elde edilecek cüzi gelirler de yine hayvanlara yönelik faaliyetlerimizde kullanılmaktadır."

- "İhbar edilen hayvanları çoğu zaman bulamıyoruz"

Sahipsiz Hayvanlar için vatandaşların "Alo 153" ihbar hattını arayarak bilgi verebileceğini ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız hayvanları ihbar ederken, zorlandığımız bir husus var. Ekiplerimiz ihbar edilen noktaya gittiği zaman, hayvanı bulamama gibi bir durumla sık karşılaşıyor. Mümkünse hayvanı kendisi bekleyemeyecekse bir vatandaşa teslim edebilir. Bunu yapabilirse işimiz kolaylaşacak. Hasta ve yaralı hayvan ihbarları bize geliyor. Bunun dışındaki faaliyetler İstanbul genelinde yürütülen faaliyetler."

Coşkun, yaralı hayvanlara daha hızlı müdahale etmek için motorize bir ekip oluşturduklarını da kaydetti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi

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