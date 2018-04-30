"Kanunen rehabilitasyon edilen hayvanlar, eğer sahiplendirilemezse ve onlara bir sahip bulunamazsa tekrar alındığı ortama geri bırakılıyor. Tepeören'de Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'ndaki hayvanların da bir kısmı sahip beklemekte bir kısmı da kanunen sahip bulununcaya ya da ölünceye kadar bakmamız gereken hayvanlar. Bir kısmı da ampute olmuş 3 bacaklı hayvanlar. Buradaki hayvanlarımızın ölünceye kadar hizmetlerini vermek durumundayız."

Hayvanların Tepeören'deki bakımevine vatandaşlarca ya da ekiplerin rutin olarak arazide yaptığı faaliyetler sonucu getirildiğini anlatan Coşkun, şunları söyledi:

Coşkun, Tepeören'deki tesisin 202 bin metrekare alanda kurulduğunu ve "dünyanın ikinci büyük hayvan bakımevi" olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Nisan'da hizmete giren Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda yaklaşık bin civarında hayvan bulunduğunu belirtti.

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da yaptırılan hayvan bakımevinde oluşturulan gömü alanında, vatandaşlar, ölen hayvanlarının isminin yazılı olduğu plaketi cüzi bir ücret karşılığı "Anı Duvarı"na asıyor.

-"Bakımevinde bin hayvan bulunuyor"

Coşkun, osteosentez ünitesinde hayvanlara pin, plaka, platin işlemleri gerçekleştirildiğini dile getirerek, kısırlaştırma operasyonları da yaptıklarını aktardı.

Bakımevlerine getirilen hayvanlar için mikroçiple bir veri tabanı oluşturulduğuna dikkati çeken Coşkun, veri tabanında hayvanların hangi tarihte ve hangi bölgeden alındıkları, ne tür operasyonların yapıldığı bilgilerinin yer aldığını bildirdi.

Muhammet Nuri Coşkun, 4 Nisan'da hizmete giren Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda yaklaşık bin civarında hayvanın bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tepeören'de Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda yaklaşık bin civarında hayvana hizmet veriyoruz. 4 Nisan'dan bu yana bin 24 hayvanımız muayene ve tedavi edildi. 564 hayvan aşılanırken, 311 hayvan kısırlaştırıldı. 30 hayvana ise osteosentez olarak ifade edilen, pin, plaka, platin operasyonları gerçekleştirildi. Sahiplendirme de önemli hizmetlerimiz arasında. 4 Nisan'dan bu yana da 18 hayvanı sahiplendirdik. Buradan vatandaşlara seslenmek istiyorum. Bakımevlerimize gelsinler, sahiplenebilecekleri pek çok hayvan var. Bunlarla vakit geçirebilecekleri bir oyun alanımız var. 'Satın alma sahiplen' mesajını iletmek isterim. Bakımevlerinde sahipsiz hayvanlar bulunduğu için tamamen ücretsiz olarak veriliyor."