"Isıtılan tütün ürünleri de sigara kadar zararlı"

İSTANBUL (AA) - Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, ısıtılan tütün ürünlerinin zararlı olduğunu, bağımlılık yaptığını ve tütün kullanımını yeniden normalleştirdiğini belirtti. Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, tütün şirketlerinin, sigara kadar zararlı olmadığını söyleyerek zararı azaltılmış yanmayan yeni bir ürün piyasaya sunduklarını kaydetti. Bu yeni ürünün de sigara kadar zararlı olduğunu, insanların ölümüne ve sakat kalmasına neden olacağını anlatan Dağlı, "Yeni ürünün sağlık etkileri konusunda yapılmış çalışmalar, sigara endüstrisi tarafından işe alınmış bilim insanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Tütün şirketlerinden ücret alan, çıkar çatışması bulunan kişilerin araştırma sonuçlarına güvenilmez. Unutulmamalıdır ki, tütün yanmasa bile doğal haliyle de kanser yapıcı maddeler içermektedir." ifadelerini kullandı. Elif Dağlı, 20. yüzyılda 100 milyon kişinin sigara kaynaklı öldüğünü, sigara içme oranları azalmazsa 21. yüzyılda bir milyar kişinin bundan dolayı yaşamını yitireceğinin öngörüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Endüstrinin sadece 2015 yılı karı 62 milyar ABD dolarıdır. Sigaraya bağlı yılda 6,4 milyon kişi ölmektedir. Yani ölen her kişi karşılığında endüstrinin kasasına 9730 ABD doları girmektedir. Endüstri sigaranın kanser yaptığı ispat edildiği 1952'den beri bilerek satışlarına devam etmektedir. Endüstri halen bilerek insanların ölümüne yol açan, bağımlılık yapan bir maddeyi üretmekte ve satışından para kazanmaktadır. Tütün şirketleri bugüne kadar önce filtrenin sigaranın toksinlerini süzdüğünü, sonra 'mild' ve 'light' sigaraların daha az katran ve nikotin içerdiğini, mentollü sigaraların daha hafif olduğunu iddia etmişler ve tüm bu iddialar sayesinde kazançlarının azalmasını önlemişlerdir. Eldeki kanıtlar, tütün şirketlerinin bu iddialarının bilerek aldatma olduğunu göstermiştir." - Türkiye bu pazarın içinde Prof. Dr. Elif Dağlı, ısıtılmış tütün ürününün, birey ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak değil, endüstrinin karını devam ettirmek ve Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hükümlerini etkisizleştirmek için pazarlandığını belirtti.

Endüstrinin kendi tahminlerine göre 2016'da 12,3 milyar dolar hacmindeki ısıtılan tütün ürünü pazarının, 2021'de 34 milyar dolara ulaşacağını dile getiren Dağlı, 2021'de de bu ürünün 35 ülkede pazarlanacağını, hatta ısıtılan tütün ürünlerinin sigaraya oranla en fazla satıldığı pazarların Japonya, Türkiye ve Güney Kore olacağını kaydetti. Isıtılan tütün ürünlerinin zararlı olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti: "Isıtılan tütün ürünleri bağımlılık yapar, tütün kullanımını yeniden normalleştirir. Gözlem ve araştırmalar, ısıtılmış tütün ürünlerinin sadece sigara içenlere değil, başta gençler olmak üzere içmeyen tüm topluma pazarlandığını göstermektedir. Daha önemlisi söz konusu ürünlerin sigara kullanımını azaltacağına dair kanıt yoktur. Hatta literatür iki ürünün birlikte kullanımının artmasına işaret etmektedir. Tütün endüstrisi derhal sigara üretimine, pazarlamasına ve satışına son vermelidir. Nikotin içeren ölümcül ve bağımlılık yapıcı başka bir tütün ürünü hazırlamamalı ve piyasaya sunmamalıdır. Hiçbir ülkenin halk sağlığı kanunlarına müdahale etmemeli ve sağlığı korumaya çalışan o kanunları eleştirmemelidir. Ürünler arası ayrım talep etmek, zararı azaltılmış aldatmasıyla kanunları delmek için lobi etkinlikleri sürdürmek kabul edilemez."