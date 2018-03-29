İşitme engelli İbrahim'in azmi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan işitme engelli İbrahim Atamer, annesi evi terk edince bedensel engelli babasına bakmak için sanayide çalışırken çok sevdiği taekwondo sporundan da vazgeçmedi. Atamer, milli takıma girdi ve şampiyonluklar kazandıktan sonra kendisi gibi milli sporcular yetiştirmeye başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Özge Göbel'in farkındalık projesi 'Bedeninin farkında ol', engelli milli sporcular ile üniversiteli gençleri bir araya getirdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe paralimpik tenisçi Büşra Ün, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, görme engelli milli yüzücü Selami Pazar, işitme engelli milli taekwondo sporcusu İbrahim Atamer, engelli basketbol sporcusu Ahmet Efetürk, engelli basketbol sporcusu Ramazan Kılıç, engelli yüzücü Zümra Aynurlu ile üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

'HER ZORLUĞUN ALTINDAN KALKTIM'

Etkinliğe katılan taekwondo sporcusu 29 yaşındaki İbrahim Atamer, hayat hikayesiyle gençlere örnek oldu. 9 yaşında geçirdiği havale nedeniyle işitme duyusunu kaybeden İbrahim, hem engelli babasına baktı hem de taekwondo da milli sporcu olmayı başardı. Nişanlısı Aybike Dalar ile birlikte etkinliğe katılan İbrahim Atamer, "9 yaşında havale geçirdim. O zamanlar para olmadan acil servisler bakmıyordu. Paramız olmadığı için hastaneye gidemedik. 7 ay komada, 3 ay da hastanede yattım. Taburcu olduğumda felç olmuştum. Gözlerim çift görüyordu. Ancak zaman içinde kendimi toparladım. Arkadaşlarım çocukken duymadığım için beni aralarına almıyorlardı. Duymuyorum diye benimle dalga geçiyorlardı ama ben onlara hiç kızamıyordum. Hiç duymuyordum, bu yüzden de konuşmayı yavaş yavaş kaybediyordum. Hayat benim için zordu ancak her zorluğun altından kalktım. Zamanla sesim de düzeldi. 2004 yılında taekwondoya başladım. 2011 yılında milli takım seçmelerini kazandım. 2012 yılında dünya şampiyonasına katıldım ve 3'üncü oldum. 2013 yılında milli takım yaz olimpiyatları seçmelerini kazandım ve 2 gümüş madalya aldım" diye konuştu.