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İşitme engelli kadın organ bağışı sayesinde yaşama tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karaciğer sirozu hastası 2 çocuk annesi işitme engelli Ayşe Turan, trafik kazasında ölen 17 yaşındaki gencin organ bağışıyla sağlığına kavuştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karaciğer sirozu nedeniyle tedavi gören 54 yaşındaki işitme engelli Ayşe Turan, yapılan organ bağışı sayesinde yaşama tutundu.

Gölcük'te yaşayan ve 10 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk annesi Turan'a, iki yıl önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu. İlçedeki bir özel hastanede tedavisine başlanan engelli kadın, hastalığının ilerlemesi üzerine karaciğer nakli bekleme listesine alındı.

İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrası özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Engin Gürsoy'un ailesi, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

İstanbul'daki özel hastanede görevli Dr. Şinasi Sevmiş, Dr. Genco Gençdal ve Dr. Sema Aktaş'ın yaptıkları ameliyatla Turan'a karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan işitme engelli Turan, hastalığı boyunca kendisiyle yakından ilgilenen Gölcük'teki doktoru Mustafa Çalışkan'a ziyarette bulunarak, teşekkür etti.

Turan'ın ağabeyi Orhan Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin hastalığı döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Tüm umutlarımız kesilmişti. Kardeşim yaklaşık 2 yıl tedavi gördü. Bu tedavi süresince hastanenin yönetimi ve tüm personeli bizimle ilgilendiler." diye konuştu.

Kardeşinin tüm tedavilerinin Gölcük'te yapıldığını, sadece organ naklinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini anlatan Temiz, "Ölen gencimizin organları birçok hastaya nakledildi. Kardeşime organ bağışında bulunan Gürsoy ailesine ve ameliyatta emeği geçen tüm doktorlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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