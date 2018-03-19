İşitme engelli vatandaşlar için ehliyet kursu

Eskişehir’de faaliyet gösteren bir sürücü kursu, işitme engeli bulunan vatandaşların ehliyet alabilmesi için bir proje geliştirdi.

Hayatın bir çok noktasında engelli vatandaşlar için farkındalık çalışmaları devam ederken, Eskişehir’de bir sürücü kursu örnek gösterilebilecek bir projeye girişti. İşitme engelli vatandaşların uygun olduğu zaman dilimlerini seçen sürücü kursu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden gelen işaret dili tercümanı Oğuz Arslan eşliğinde derslere devam ediyor. Derslere katılım gösteren engelli vatandaşlar ise, diğer sürücü kurslarından da aynı hassasiyeti bekliyor.

İki Eylül Sürücü Kursu’nda 9 yıldır İlkyardım ve Sağlık dersleri veren Yüksek Hemşire Sevim Akmanoğlu, öğrencileri ile büyük bir uyum sağladıklarından bahsetti. Tüm öğrencilerinin başarılı olarak ehliyet alacaklarını kaydeden Akmanoğlu, "Daha önce de işitme engelli arkadaşlarımız vardı ama bu grupta daha çoğunluktalar. Onlara en iyi şekilde sağlık eğitimini vermek için çaba gösteriyoruz. İnşallah en iyi şekilde başarırlar. Bizde mutlu oluruz. İlk zamanlar biraz ürktüm. İlk derse girdiğim zamanlar, ’Acaba iletişimimiz nasıl olur?’ diye düşündüm. Uyumumuz çabuk oldu ve zorlanmıyoruz. Diğer arkadaşlarımın da affına sığınıyorum, dersleri biraz ağırdan alıyoruz. Ama hepsinin ehliyetlerini alacağını düşünüyorum" dedi.

"Derslerden geçemiyorlar ve sayıları çok fazla"

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü İşaret Dili Tercümanı Oğuz Arslan, işitme engelliler için yeni görevler alabileceğini söyledi. Oluşturulan bu sınıf ortamı ile işitme engelli vatandaşların daha iyi eğitim aldığını belirten Arslan, "Arkadaşlardan bana ilk teklif geldiğinde açıkçası biraz korktum. Yapabilir miyiz yoksa yapamayız mı diye çok düşündüm. Ama işitme engelli vatandaşların trafiğe girdiklerinde ne yapmaları gerektiğini bilmeleri önemliydi. Bu aslında benim için de önemliydi. Bu konuda bir katkımın olması için ben kabul ettim. Bu şekilde arkadaşlar her konuyu daha iyi anlayarak, eğitim alıyorlar diye düşünüyorum. Ehliyet almak isteyen işitme engelli sayısı çok fazla ama kurslara gittikleri zaman gerekli eğitimleri alamadıkları için çoğunluğu kalıyor. Derslerden geçemiyorlar ve sayıları çok fazla. Bu şekilde sınıflar oluşturulursa, bende görev almak isterim. Diğer tercüman arkadaşlarımız da görev almak isterler. Bence güzel olur" diye konuştu.