İşitme engelliler için işaret dilini öğreniyorlar

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek amacıyla düzenlenen İşaret Dili Kursu yoğun ilgi görüyor. Kurs eğitmeni Şermin Taşpınar, "Onların zaten kendi aralarında iletişimi var. Biz, onlarla anlaşmak istiyorsak, işaret dilini öğrenmeliyiz diye düşünüyorum” dedi.

Ayvalık'ta Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından İşaret Dili Kursu açıldı. Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilen kursa katılan 20 kursiyer, eğitmen Şermin Taşpınar'dan işaret dilini öğreniyor. Aralarında anne ve babası işitme engelli olan, küçükken işitme engelli olan ve zaman içinde iyileşen kişilerin yanı sıra, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde engelli öğrencilere el sanatları öğreten usta öğretici, engelli bireylere yönelik çalışmalar yapmak için yeni kurulan Kanatsız Melekler Derneği Başkanı, Özel Engelli Merkezi eğitmenlerinin yanı sıra, ev hanımı ve cami müezzini de bulunuyor.

'BU BİR SORUMLULUKTUR'

Kursiyerlere, 120 saat süreli verilen kursta birinci seviye eğitim kapsamında, kutlama, tebrik, yakın çevre aile, eğitim, yiyecek ve içecekler, parmak alfabesi öğretiliyor. Kursa katılanlar işitme engelli bireylerin hatırını sorabilecek ve hafif düzeyde iletişim kurabilecek duruma geliyor. Kurs öğretmeni Şermin Taşpınar (28), "Çeşitli konu başlıklarımız var. Başta işitme engelli ile karşılaştığımızda nasıl tanışır, nasıl hal, hatır sorarız konusu var. Üç ay sonunda hafif düzeyde iletişim kurabilecek düzeyde kursumuzu noktalıyoruz. Herkesin işaret dili öğrenmesi gerekiyor. Bu vakit öldürmekten öte bir sorumluluktur. Vicdan sahibi herkesin bunun öğrenmesi gerekiyor ” dedi.