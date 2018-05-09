İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Çolak, kurs açıldığı günden itibaren çok yol katedildiğine dikkati çekerek "Kursa kayıtlı 15 öğrencim var. Bunlardan 8'i Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi." dedi.

Trabzon'a tayini çıkınca burada da yaşayan engellilere ulaşmak için kurs açılması talebinde bulunduğunu belirten Çolak, Müftülüğün de desteğiyle kursun açıldığını ifade etti.

Çolak ve Ayar, Lisansız İnsan Derneğinde oluşturulan sınıfta, Hal Camisi D grubu Kur'an kursuna gelen işitme engellilere, Kur'an-ı Kerim, din kültürü ve ahlak bilgisi ile temel din bilgisini işaret diliyle öğretiyor.

Ortahisar İlçe Müftülüğünde görevli müezzin kayyım Selim Çolak ile işaret dili eğitmeni ve tercümanı Ömer Ayar, 2 yıl önce açılan kursta birlikte ders vermeye başladı.

- "Her şeyi daha sade ve net anlatıyoruz"

Kur'an-ı Kerim'den önce kursiyerlerine abdest, temizlik ve namazın önemini anlattığını dile getiren Çolak, şöyle devam etti:

"Kursiyerlere Allah'ı anlatmak zor oluyor çünkü soyut kavramları anlamakta güçlük yaşıyorlar. Namazı 5 ay gibi bir sürede anlattık ve hala da anlatmaya devam ediyoruz. Bu konuda işitme engellilerle iletişim kurma konusunda Ömer hocamın da çok yardımı oluyor. Her şeyi daha sade ve net anlatıyoruz ki anlamaları kolay olsun."

Çolak, kursu devamlı hale getirmek istediklerini vurgulayarak "Bu nedenle kursu destekleyecek sürekli yeni öğrenciler yetiştiriyoruz. Ezanlar okundukça namazlar kılındıkça kıyamet kopmadığı sürece biz burada kursumuzu vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- Hem Türkçe hem de Arapça harfler üzerinden eğitim veriliyor

Çolak, iki türlü eğitim verdiklerine işaret ederek şunları söyledi:

"Öğrenciden bir ayeti hem Türkçe hem de Arapça karakterler üzerinden okumasını istiyoruz. Öğrencimiz umreye gittiğinde oradaki işitme engellilerle konuşup okuduğu Kur'an-ı Kerim'i anlasın istiyoruz. Yaşı ilerlemiş olan kursiyerlerimize ise daha iyi anlayabilmeleri için Türkçe karakterler üzerinden eğitim veriyoruz. Genç kursiyerler ise 2 dilde de öğrenmek için talepte bulunuyor."