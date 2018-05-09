İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da açılan kursa katılan işitme engellilere, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler öğretiliyor.
Ortahisar İlçe Müftülüğünde görevli müezzin kayyım Selim Çolak ile işaret dili eğitmeni ve tercümanı Ömer Ayar, 2 yıl önce açılan kursta birlikte ders vermeye başladı.
Çolak ve Ayar, Lisansız İnsan Derneğinde oluşturulan sınıfta, Hal Camisi D grubu Kur'an kursuna gelen işitme engellilere, Kur'an-ı Kerim, din kültürü ve ahlak bilgisi ile temel din bilgisini işaret diliyle öğretiyor.
Selim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı işaret dili kursuna katılarak eğitim aldığını söyledi.
Trabzon'a tayini çıkınca burada da yaşayan engellilere ulaşmak için kurs açılması talebinde bulunduğunu belirten Çolak, Müftülüğün de desteğiyle kursun açıldığını ifade etti.
Çolak, kurs açıldığı günden itibaren çok yol katedildiğine dikkati çekerek "Kursa kayıtlı 15 öğrencim var. Bunlardan 8'i Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi." dedi.
- "Her şeyi daha sade ve net anlatıyoruz"
Kur'an-ı Kerim'den önce kursiyerlerine abdest, temizlik ve namazın önemini anlattığını dile getiren Çolak, şöyle devam etti:
"Kursiyerlere Allah'ı anlatmak zor oluyor çünkü soyut kavramları anlamakta güçlük yaşıyorlar. Namazı 5 ay gibi bir sürede anlattık ve hala da anlatmaya devam ediyoruz. Bu konuda işitme engellilerle iletişim kurma konusunda Ömer hocamın da çok yardımı oluyor. Her şeyi daha sade ve net anlatıyoruz ki anlamaları kolay olsun."
Çolak, kursu devamlı hale getirmek istediklerini vurgulayarak "Bu nedenle kursu destekleyecek sürekli yeni öğrenciler yetiştiriyoruz. Ezanlar okundukça namazlar kılındıkça kıyamet kopmadığı sürece biz burada kursumuzu vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
- Hem Türkçe hem de Arapça harfler üzerinden eğitim veriliyor
Çolak, iki türlü eğitim verdiklerine işaret ederek şunları söyledi:
"Öğrenciden bir ayeti hem Türkçe hem de Arapça karakterler üzerinden okumasını istiyoruz. Öğrencimiz umreye gittiğinde oradaki işitme engellilerle konuşup okuduğu Kur'an-ı Kerim'i anlasın istiyoruz. Yaşı ilerlemiş olan kursiyerlerimize ise daha iyi anlayabilmeleri için Türkçe karakterler üzerinden eğitim veriyoruz. Genç kursiyerler ise 2 dilde de öğrenmek için talepte bulunuyor."
İşaret dili eğitmeni ve tercümanı Ömer Ayar ise 22 yıldan beri engellilere tercümanlık yaptığını aktararak "İşaret dilinin yapısı karmaşık, önce mantığını anlamak gerekiyor. O nedenle basit ve yalın bir dil kullanmak zorundayız çünkü işitme engelliler kendi aralarında devrik cümleler kurarak anlaşıyorlar. Kelimelerin de hecelenmiş halini alırlar. Kadın ve erkek grubu olarak İslami terimler ve dini kavramlar üzerinde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
- Umre teşviki öğrenme azmimi artırdı
32 yaşındaki doğuştan işitme engelli Fatih Topal, Kur'an-ı Kerim okumayı ilk öğrenen kursiyer olarak umreye gitmeye hak kazandı.
Eşinin teşvikiyle kursa başladığını ve umre teşvikini öğrendiğinde azminin arttığını dile getiren Topal, "Devlet bizlere destek veriyor, engelli arkadaşlarım da kurslara katılıp çalışmalarda yer alsın. İnşallah onlar da benim gibi umre hakkı kazanırlar." diye konuştu.
Çocukken geçirdiği ateşli hastalık sonucu işitme engelli olan Vedat Akyıldız ise kamu kurumundan emekli olduktan sonra arkadaşlarının desteğiyle kursa geldiğini söyledi.
Kursta kendisini geliştirdiğini ve duygusal anlar yaşadığını kaydeden Akyıldız, "Burada moral buluyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme konusunda umre teşviki çok güzel oldu. Ben de umreye gitmeyi çok istiyorum." dedi.
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