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İşitme engellilerden Mehmetçiğe destek videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

İşitme engelli vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek videosu hazırladı.

İşitme engelli vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek videosu hazırladı. Askerlere destek olmak için bir araya gelen bir grup işitme engelli vatandaş işaret dili ile ”Bizler için canını esirgemeyen tüm Mehmetçiklere minnettardır bu yürek. Tüm sessizler sizinle” dedi.
İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için duygusal bir video hazırladı. Duygularını ve düşüncelerini işaret dili ile anlatan işitme engeli vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca savaşan askerleri unutmadı.
“Tüm sessizler sizinle”
İşaret dili ile duygu ve düşüncelerini anlatan işitme engelliler hazırladıkları videoda, “Ben İşitme engelliyim duyamam ve konuşamam ama tüm insanlar gibi kalbim çarpar, kimi zaman burkulur yüreğim. Kimi zaman canım yanar. Kimi zamansa sevinir tüm insanlar gibi. Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan tüm Mehmetçikler atar bu süreçte bu sesiz yürekte. Harekatın 1 inci ayın sonunda bizler için canını esirgemeyen tüm Mehmetçiklere minnettardır bu yürek. Vatan uğruna şehit düşen tüm Mehmetçikler içinse göz yaşlarım sel kalbim mezar olmuştur. Tüm sessizler sizinle” dedi.

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