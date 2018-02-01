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İşitme engellilerden Mehmetçiğe nakışlı havlu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- BEYAZAY Derneği Denizli Şubesi'nin çoğunluğu işitme engelli üyeleri, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerlerine göndermek için havlu dikip, üzerine elleriyle nakış işledi. Gönderilecek havluların içine duygularını içeren notlar yazan engelliler, askerlere işaret diliyle selam gönderdi.

Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şubesi'nin engelli üyeleri, Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerlerine moral vermek için havlu dikmeye başladı. Operasyondaki askerlerin kullanması için yaptıkları havluların üzerine elleriyle de nakış ören engelliler, gönderecekleri havluların içine de duygusal notlar yazıp, koyuyor. Engelliler tarafından yapılan havlular, Afrin'deki askerlere gönderilecek.

Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci, engellilerin de askerlere destek verdiğini göstermek istediklerini belirterek, "Türkiye, eğer böyle bir mücadele içerisine girdiyse, eğer biz askerimizi Afrin'e gönderdiysek bizler de burada engelli ve engelsiz tüm bireyler ile tek yürek olup, bizim de bu mücadele askerlerin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Afrin'deki askerlerimize burada diktiğimiz havluları, el yüz ve ayak havlularını göndereceğiz. Engellilerin de işe yaradığını göstermek istiyoruz. Kursta 10 tane arkadaşımız var. Havlu şuanda 100 tane görünüyor ama pazartesi gününe kadar bu sayı artacaktır çünkü canla başla çalışıyorlar. Özellikle bu fikir ortaya çıktıktan sonra çok heyecanlandılar ve daha fazla çalışmaya başladılar" dedi.

İşitme engelli Merve Ötkün işaret diliyle, askerler için dua ettiklerini belirterek, "Askerlerimize destek olmak için buradayız. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. İşitme engelliler adına çalışıyor ve dikiyoruz. Çok duygulandım ve gurur duyuyorum" dedi.

Engelliler, işaret diliyle askerlere selam da gönderdi.

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