İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi D. Öğretim Üyesi Zahra Polat, doğuştan işitmeyen çocukların en geç 1,5 yaşındayken iç kulak nakli ameliyatı olmaları gerektiğini belirterek, "4 yaşından sonra tedavi görmeye başlanırsa artık geçtir. Çünkü sesi yeterince tanımıyorlar, bu nedenle dili de geç öğrenirler ancak tam öğrenemezler. Normal işiten yaşıtlarından geri kalırlar." dedi.

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların doğdukları hastanelerde ya da sağlık merkezlerinde işitme-tarama testlerinden geçemediği ve yeterince uzman ile cihaz bulunmadığı durumlarda tam teşekküllü hastanelere gönderilmesi gerektiğini söyledi.

İşitme kayıpları veya beyin kanaması sonucunda oluşan konuşma, artikülasyon ve ses bozukluklarının ya da kekemeliğin her aşamasının tam teşekküllü hastanelerde takip edilmesi gerektirdiği vurgulayan Polat, "Normal işitmeyle doğan çocuklar, 4 yaşına geldiklerinde dili öğrenmiş olur. 4 yaşından sonra herhangi bir nedenle işitme kaybına uğradığı zaman hemen uygun müdahale yapılırsa daha çabuk sonuca varıyoruz. Yaşıtlarından çok geri kalmazlar." diye konuştu.