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İskambil tutkusu sınır tanımadı!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 11:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

Batman’da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz’ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemiyor. Kaçmaz,geldiği kahvede koluna serum taktırıp, arkadaşlarıyla ’nezere’ denilen oyunu oynuyor.

İskambil tutkusu sınır tanımadı!

Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi’ndeki kahveye gelen Kaçmaz’a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor. Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Kaçmaz,"Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman Ahmet Kaçmaz nezere

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne demeli bilemedim.Allah sonumuzu hayır etsin
Amca okeye donuyorsunda farkinda degilsin ;)
@rape_21 batak oynuyorlar cahillll
insan belli bir yaştan sonra biraz daha ahirete yönelmeli oranın hazırlıklarına başlamalı Belli ki ömrünü zaten skambil oynayarak geçirmişsin En azından ahir ömrünü ibadet ibadetle geçir be adam
nasıl yaşarsan öyle ölürsün öylede diriltileceksin hadisi şerif...
Bizim çukurova da bu oyunun adı HOŞGİN dir. Evet, bu bir zeka oyunudur. Tamamen hesap işidir. Aynı zamanda zeki adam işidir. Ahmet amcayı anlayabiliyorum.
Kim verdi kimde kalırsa serumun parasını o verir! Allah akıl fikir versin millete. Sonra ülke ilerlemiyor...
kefenin cebine 52 koyun
AMCA DİKKAT ET, KARŞINDAKİ KAĞIT ÇALIYOR.
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