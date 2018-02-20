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İskele devrildi: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 20:57 | Son Güncelleme

Adana'nın Pozantı ilçesinde demiryolu tünelinde ıslah çalışması sırasında iskelenin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İskele devrildi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Yenice demiryolu Belemedik İstasyonu 20 numaralı tünelde özel bir şirket tarafından ıslah çalışması yapıldığı sırada iskele devrildi.

Olayda, TCDD hat bakım onarım memuru Dur Hasan Güngör ile yüklenici firma personeli İbrahim Özdemir ve Feyzullah Yıldırım yaralandı.

Durumu ağır olan Güngör, 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngör, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Iskele adana Pozantı

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