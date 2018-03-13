İskele devrilince 6. kattaki pencere parmaklıklarına tutundular

Adana'da üzerinde durdukları iskelenin devrilmesi sonucu 6. kattaki pencere parmaklıklarına tutunan iki işçinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Mahallesi 2002 Sokak'ta 7 katlı binanın 6. katında dış cephe boyası yapan Uğur Tahvil ve Abdurrahman İlter'in üzerinde durduğu iskele yıkılmaya başladı.

Durumu fark eden işçiler, bulundukları kattaki pencerenin demir parmaklıklarına tutunarak pervaza basıp düşmekten kurtuldu.

Çevredekilerin haber verdiği Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri, bölgeye gitti.

Apartmanın çatısından uzatılan ipi bellerine bağlayan işçiler, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından merdivenle aşağı indirildi.