İskelede 'kocama baktın' kavgası!

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde feribot iskelesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Bursa'yı ziyarete gelen başka bir kadından para istedi.
Kadın, turist kadının para vermemesi üzerine 'kocama baktın' diyerek saldırdı. Darp edilen turist, çevrede bulunan vatandaşlardan ve polislerden yardım istedi.
Turist kadının 'polis yok mu' diye bağırması üzerine saldırgan kadın olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
İHA
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