HABER

İskelede 'kocama baktın' kavgası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Mudanya'da feribot iskelesinde bir kadın önce para istediği ardından da kocasına baktığını iddia ettiği turist kadını darp etti.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde feribot iskelesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Bursa'yı ziyarete gelen başka bir kadından para istedi.

bursa1

Kadın, turist kadının para vermemesi üzerine 'kocama baktın' diyerek saldırdı. Darp edilen turist, çevrede bulunan vatandaşlardan ve polislerden yardım istedi.

bursa2

Turist kadının 'polis yok mu' diye bağırması üzerine saldırgan kadın olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

bursa3

İHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Kurban etini kesinlikle poşete koymayın''Kurban etini kesinlikle poşete koymayın'
İzmir'de fuhuş rezaleti!İzmir'de fuhuş rezaleti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya kavga

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Angela Merkel kayıp!

Angela Merkel kayıp!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunlar çalışmayıp hırsızlık yapan ve dilenen çingeneler ne alakası var diyenler çıkacak aynı karı bizede denk geldi para istedi vermedik yaygara çıkarmaya başladı.
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

İzmir'de fuhuş rezaleti!

İzmir'de fuhuş rezaleti!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Sayısal Loto sonuçları 4 Ağustos: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 12 milyon TL (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 4 Ağustos: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 12 milyon TL (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.