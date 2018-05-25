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İskelede korku dolu dakikalar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:37 | Son Güncelleme

İSKELE hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. 3 yolcunun yaralandığı kaza kameraya saniye saniye yansıdı.  Beşiktaş'ta bir tekne iskeleye hızla yanaşınca korku dolu anlar yaşandı.

İskelede korku dolu dakikalar kamerada

Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - İSKELE hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. 3 yolcunun yaralandığı kaza kameraya saniye saniye yansıdı.
Beşiktaş'ta bir tekne iskeleye hızla yanaşınca korku dolu anlar yaşandı. Tekne yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. Kameraya yansıyan kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne hızla iskeleye girdi. İskelede yolcu almak için bekleyen tekneye sürten yolcu dolu tekne, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu teknedeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine iskeleye ambulans sevkedildi. Hastaneye götürülen yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Fotoğraf)

İskelede korku dolu dakikalar kameradaİskelede korku dolu dakikalar kameradaİskelede korku dolu dakikalar kameradaİskelede korku dolu dakikalar kamerada

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