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İskelede korku dolu dakikalar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

İSKELE hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü.

Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - İSKELE hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. 3 yolcunun yaralandığı kaza kameraya saniye saniye yansıdı. Beşiktaş'ta bir tekne iskeleye hızla yanaşınca korku dolu anlar yaşandı. Tekne yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. Kameraya yansıyan kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne hızla iskeleye girdi. İskelede yolcu almak için bekleyen tekneye sürten yolcu dolu tekne, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu teknedeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine iskeleye ambulans sevkedildi. Hastaneye götürülen yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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