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İSKELEDEN DÜŞEN DEMİR, OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Şişli'de inşaat iskelesinden kopan demir park halindeki otomobilin torpidosuna ok gibi saplandı.  Olay Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde yaşandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Şişli'de inşaat iskelesinden kopan demir park halindeki otomobilin torpidosuna ok gibi saplandı.
Olay Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde yaşandı. Bir binanın dış cephe tadilatı için kurulan demir iskele tadilat bitiminde işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Bu sırada kopan bir demir yan binanın bahçesinde park halinde bulunan lüks bir otomobilin üstüne düştü. Otomobilin ön camından giren demir, torpidoya saplandı. Olay sırasında otomobilde kimsenin bulunmazken işçilerin güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü
-Otomobile saplanan demir
-İskele üzerindeki işçiler
-İşçinin tehlikeli inişi
-Demirin otomobilden çıkarılması
-Araç sahibi ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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