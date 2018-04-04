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İşkence gören sokak hayvanlarının "koruyucu melekleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Canlı Hayatı İyileştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ve eşi Emine Tosun, işkence görmüş ya da ölüme terk edilmiş 5'i engelli 12 sokak köpeğine evlerinde bakıyor - Cemal Güneş Tosun: - "Bunların kıllarına dahi zarar geleceğini düşününce dayanamıyorum. 35 yıl önce yollarda kaza yapmış hayvanları görüyordum. Bu yüzden onlara yardım etmek için evimde bakma kararı aldım" - Emine Tosun: - "Bu hayvanları severseniz onlar da sizi seviyor. Bakımlarının hiçbir zorluğu yok. Bu hayvanlara sevgi ile hükmederseniz"

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ve eşi Emine Tosun, işkence görmüş ya da ölüme terk edilmiş sokak köpeklerine evlerini açtı.

Bir çocuk babası Cemal Güneş Tosun, yaklaşık 35 yıl önce eşiyle birlikte sokak köpeklerine evinde bakma kararı aldı.

İnsanlar tarafından işkence görmüş ya da terk edilmiş 5'i engelli 12 köpeği evinde besleyen Tosun, sokak hayvanlarına adeta çocukları gibi bakıyor.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde 12 sokak köpeği bulunduğunu, bunlardan 5'inin engelli olduğunu söyledi.

Sokak köpeklerinin de can taşıdığını dile getiren Tosun, "Bunların kıllarına dahi zarar geleceğini düşününce dayanamıyorum. 35 yıl önce yollarda kaza yapmış hayvanları görüyordum. Bu yüzden onlara yardım etmek için evimde bakma kararı aldım." dedi.

Tosun, sokak köpeklerinin çoğunun insan etkisiyle engelli kaldığını aktararak, "Bazen toplum nereye gidiyor diye düşünüyorum. Bunlara bakmak zor olmuyor. Severek yapıyorum. Emekliyim, emekli maaşımı bunlara harcıyorum. Derneğin de katkısı oluyor. 6 yıldır CAHİDE'de görev alarak, sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

- "Herkes bir engelli köpeği sahiplense sorun çözülür"

Hayvanların bakımı konusunda kendisine en büyük desteği eşinin verdiğini ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

"Hayvan sevgisi bende de var ama eşimde daha fazla. Bu hayvanların bakımıyla ilgileniyor. Bir çocuğumuz var, 27 yaşında. O da küçüklüğünden bu yana sokak hayvanlarıyla büyüdü, şimdi evlendi. Hayvan sevgisinin tarifi olmayan bir duygusu var. İnsanların bu hayvanlara eziyet etmesini anlayamıyorum, kelime bulamıyorum. Bu hayvanlar sevgiyi anlıyor ama bazı insanlar anlamıyor. İnanın bugüne kadar ne eşim ne de çocuğum beni bu hayvanlar gibi karşıladı."

Tosun, okullarda çocukların sokak hayvanlarına karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu topluma hayvan sevgisinin aşılanması lazım. İyi bir organizasyon yapılması lazım. Diyanetin hutbelerde bu konudan bahsetmesi lazım. Her insan, bir engelli köpeği sahiplense sorun çözülür." şeklinde konuştu.

Emine Tosun ise hayvanlara bakmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Her ailenin bir engelli köpeği sahiplenmesi gerektiğini belirten Tosun, "Bu hayvanları severseniz onlar da sizi seviyor. Bakımlarının hiçbir zorluğu yok. Bu hayvanlara sevgi ile hükmederseniz. Bu hayvanlar benim özürlü çocuklarım. İnsanlar bu hayvanları ölüme terk etmesin." dedi.

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