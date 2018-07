İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular

Her yere, her caddeye, her sokağa baktığını, gazete ilanlarıyla, televizyon programlarıyla oğlunu aradığını ifade eden Selam, "Bana göre yapmadığım hiçbir şey kalmamıştı. Her yaz çalışıp, kışın oğlumu arayarak 21 yıl geçirdim. Maddi, manevi her şeyimi vererek, canımı bile hiçe sayarak bıkıp, usanmadan oğlumu aradım." dedi.

"YAKAD'A MİNNETTARIZ"



Daha sonra YAKAD ile tanıştığını, derneğin desteğini hiç esirgemediğini belirten Selam, "YAKAD'a minnettarız. Ellerinden geleni yaptılar. Yanımızda durdular. İnsanlara yol gösteriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"EVİMDEN KAÇIRILDI, PARAYLA SATILDI"



İbrahim Selam, duygularını şöyle dile getirdi:

"Benim çocuğum evimden kaçırıldı ve para karşılığı satıldı. Onu kimler kaçırdı, kimler götürdü, kimler bakan besleyen aileye verdi ya da sattı. Ben bunun ivedilikle açığa çıkarılmasını ve ağır cezalara çarptırılmasını istiyorum. Onlar sadece Gürsel'in hayatını çalmadılar, annesinin, benim hatta tüm sülalemizin hayatını çaldılar. Kolay bir süreç değildi.