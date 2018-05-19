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İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 23:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokaklara dökülen sarı kırmızılı taraftar, coşku dolu anlar yaşadı. Yakılan meşaleler nedeniyle yangın çıkan bir otomobilde anne ve çocuk son anda kurtarıldı.

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaşmasının ardından İskenderun'un farklı noktalarında karşılaşmayı izleyenler, kutlamalara katıldı.

ANNE VE ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

Coşkulu kutlama sırasında yakılan meşaleler nedeniyle bir otomobil içerisinde yangın çıktı. Yangında otomobil içerisinde anne ve çocuk korku dolu anlar yaşarken, çevredekilerin de yardımıyla son anda kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
iskenderun hatay gs Galatasaray

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