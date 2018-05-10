HABER

İskenderun müftüsü ilk nikahını kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesi Müftüsü Mehmet Taştan, ilk nikahını kıydı.

İskenderun müftüsü ilk nikahını kıydı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesi Müftüsü Mehmet Taştan, ilk nikahını kıydı.
Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, İlçe Müftülüğünde ilk resmi nikahı kıydı. Müftülük toplantı salonunda yapılan nikah törenine İbrahim ve Gülendam Güler çifti ve yakınları katıldı. Müftülere verilen bize verilen bu yetkinin kanunlar çerçevesinde yapacaklarını belirten Taştan, "Hiçbirimizin 18 yaşından küçükleri evlendirme gibi bir hakkımız yok. İskenderun da ilk olarak kıyılan bu nikahın genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Damat İbrahim Güler ise ilçede ilk kez kendi nikahlarının kıyılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Genç çift daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İskenderun müftüsü ilk nikahını kıydıİskenderun müftüsü ilk nikahını kıydı

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar... Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar...
Karamollaoğlu: İslamcı değilimKaramollaoğlu: İslamcı değilim
Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyorErdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Saymaz artık Gece Görüşü programında yer almayacak

İsmail Saymaz artık Gece Görüşü programında yer almayacak

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.