İskenderun'da 1 Mayıs coşkusu

Hatay?da 1 Mayıs?ı kutlama kararı alan Türk İş Genel Merkezi Defne?de KESK Platformu tarafından oluşturulan kutlama komitesi İskenderun?da işçi bayramını yürüyüş ve Atatürk anıt alanındaki mitingle kutladı.

İskenderun´daki 1 Mayıs işçi bayramı kutlamaları için, katılımcılar gruplar halinde Tayfur Sökmen Bulvarı'nda bir araya geldi. Türk bayraklarıyla yürüyen işçiler, davul zurna eşliğinde eğelendi. İşçiler daha sonra dağıldı.

