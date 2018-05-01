İskenderun’da 1 Mayıs kutlamasında gelin-damat sürprizi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY’da 1 Mayıs’ı kutlama kararı alan Türk İş Genel Merkezi Defne’de KESK Platformu tarafından oluşturulan kutlama komitesi İskenderun’da işçi bayramını yürüyüş ve Atatürk anıt alanındaki mitingle kutladı.

İskenderun´daki 1 Mayıs işçi bayramı kutlamaları için, katılımcılar gruplar halinde Tayfur Sökmen Bulvarı'nda bir araya geldi. Türk bayraklarıyla yürüyen işçiler, davul zurna eşliğinde eğelendi. İşçiler daha sonra dağıldı.

İŞÇİ BAYRAMINDA EVLENDİLER

Atatürk Anıt alanında ve sahilde düğün çekimleri için gelen Merve-Orhan Bayırlı çifti, miting alanına gelenlerin çevresinde de fotoğraflar çektirdi. Genç çift, 1 Mayıs işçi Bayramı'nda evlenmenin mutluluğunu yaşadıkların söyleyerek bölgeden ayrıldı.

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