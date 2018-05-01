İskenderun’da 1 Mayıs kutlamasında gelin-damat sürprizi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY’da 1 Mayıs’ı kutlama kararı alan Türk İş Genel Merkezi Defne’de KESK Platformu tarafından oluşturulan kutlama komitesi İskenderun’da işçi bayramını yürüyüş ve Atatürk anıt alanındaki mitingle kutladı.
İskenderun´daki 1 Mayıs işçi bayramı kutlamaları için, katılımcılar gruplar halinde Tayfur Sökmen Bulvarı'nda bir araya geldi. Türk bayraklarıyla yürüyen işçiler, davul zurna eşliğinde eğelendi. İşçiler daha sonra dağıldı.
İŞÇİ BAYRAMINDA EVLENDİLER
Atatürk Anıt alanında ve sahilde düğün çekimleri için gelen Merve-Orhan Bayırlı çifti, miting alanına gelenlerin çevresinde de fotoğraflar çektirdi. Genç çift, 1 Mayıs işçi Bayramı'nda evlenmenin mutluluğunu yaşadıkların söyleyerek bölgeden ayrıldı.
FOTOĞRAFLI
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum