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İskenderun’da Afrin harekatı ve Mehmetçikler için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:10 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi halkı Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçikler ve şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi.İskenderun Dumlupınar Mahallesi halkı Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ve Mehmetçiklere dualarla destek oldu.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi halkı Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçikler ve şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi.
İskenderun Dumlupınar Mahallesi halkı Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ve Mehmetçiklere dualarla destek oldu. Şehitler için Yasin-i Şerif okutuldu. Mahallenin ortasına asılan dev Türk Bayrağının altında toplanan vatandaşlar, Mehmetçikler için dualar etti. Dumlupınar Camii İmam Hatibi Mehmet Emin Güven’in okuduğu duaların ardından konuşan Dumlupınar Öğrenci Yurtları Müdürü Mehmet Çolak, 1071 Malazgirt’te, Çanakkale’de Türk Milleti’nin karşısında olan İslam düşmanlarının, o gün Çanakkale’den giremediklerini belirterek, bugün kendilerince zayıf buldukları Afrin’den girmeye çalıştıklarını söyledi.
Çolak, 100 yıl önce Çanakkale’de giyecek elbisesi, yiyecek ekmeği, ayağına giyeceği çarığı olmadan imanıyla buna müsaade etmeyen bu milletin, bugün Afrin’de de izin vermeyeceğini belirtti. Çanakkale destanının bir benzerinin Afrin’de de yazıldığını da sözlerine ekleyen Çolak, Kahraman Mehmetçiğin bu destanıyla Avrupa’ya bir tokat daha vurulacağını söyledi.
Mahalleli ile birlikte Mehmetçiğe dua, birlik ve beraberlik için okunan Mevlit programını düzenleyen İşadamları Halil İbrahim İnal ve Ali Gökhan Olgun da yaptıkları açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürütmüş olduğu ‘Zeytin Dalı Harekatı’na dualarla destek olmak için böyle bir program düzenlediklerini söylediler.
Okunan duaların ardından programda mahalleliye yemek ikramında bulunuldu.

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