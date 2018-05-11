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İskenderun'da ani bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 23:04 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ani bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun'da ani bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ani bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerdeki su baskınları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde kent merkezinde ani bastıran ve yaklaşık 2 saat süren sağanak, caddelerde su birikintilerine neden oldu. Dumlupınar Mahallesi ve Pınarbaşı Caddesi gibi araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki su baskınları ise sürücülere zor anlar yaşattı. Suyun içinde kalan bazı araçlar itfaiye yardımıyla çıkartıldı. Yağmurun şiddetini azaltmasının ardından hayat normale dönerken, ilk belirlemelere göre, su baskınlarında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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İskenderun'da ani bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

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