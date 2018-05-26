İskenderun'da bölgesel yağmur şaşırttı (2)

BÜNYAMİN SÜRMELİ: GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM DEĞİL

İskenderun'da şaşkınlığa yol açan bölgesel yağış ile ilgili olarak CNN Türk Televizyonu Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, şöyle dedi:

"Bu havadaki konvektif hareketin küçük bir alanda yakaladığı su buharını yere yağış olarak bırakması durumu. Kısa sürelidir. Görülmemiş bir durum değil ancak çok sık görülmüyor. Havada bu tür karışımlar olur. Ülkemizde çok sık görülen bir şey olmadığı için dikkat çekti " dedi

DHA

