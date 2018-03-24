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İskenderun’da fırtına körfezi taşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hızı 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarda sahil, park ve bahçeler sularla doldu.
Denizden gelen dalgalar nedeniyle sahil, sular altında kalırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sahil boyundaki dalgaların boyu yaklaşık 7-8 metreyi bulurken, vatandaşlarda cep telefonlarıyla dalgaları çekebilmek için sahile akın etti.
Sahildeki çöp kovaları oluşan dalgalardan dolayı sürüklenirken, dükkanını kurtarmaya çalışan bir kişiyi arkadaşı arabasıyla kurtardı. Oluşan dalgalar ve denizin taşması nedeniyle sahilde bulunan dükkanı kapatmaya çalışan bir kişi de zor anlar yaşadı. Denizin taşmasıyla suların içinde kalan vatandaş, çareyi sandalyenin üstüne çıkmakta bulurken, sandalyenin üzerinde bekleyen kişiyi arabasını yanaştıran arkadaşı kurtardı.
Öte yandan rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımında gemilerinde körfez açıklarında demirlediği gözlendi.
Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşımını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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