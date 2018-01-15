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İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan bir grubun görüldüğü iddiası, polisi alarma geçirdi.

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

Olay, akşam saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde uzun namlulu grubun mahallede yürüdüğünü gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

Mahalleye Özel Harekat timleri sevk edilirken, olası terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve bölgede araştırmanın sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun silahlı grup

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Merak edıyorum bu ülkede bu kadar sılah nasıl oluyor hwer akşam sılahlı olay pekı dahılıye bakanı seyretmıyormu sormuyormu ey istihbarat polis zandarma gümrük nasıl bu sılahlar gırdı ülkeye
höh olabilir
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