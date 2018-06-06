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İskenderun'daki birliğinde ölen asker, Kayseri'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı'nda terhisine 55 gün kala, dün ateşli silahla yaralanma sonucu götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden er Atilla Abatay (21), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderun'daki birliğinde ölen asker, Kayseri'de toprağa verildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı'nda terhisine 55 gün kala, dün ateşli silahla yaralanma sonucu götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden er Atilla Abatay (21), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğim Alayı'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sırtından ateşli silahla yaralanmış halde İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan er Atilla Abatay, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili açıklama yapılmadı.
Acı haber Atilla Abatay'ın babası İsmail ile annesi Özgül Abatay'a yetkililerce verildi. Oğullarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. 5 kardeş olduğu ve terhisine 55 gün kaldığı öğrenilen Atilla Abatay'ın cenazesi, İskenderun'dan memleketi Kayseri'ye gönderildi. Abatay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Hunat Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Atilla Abatay'ın ailesi, yakınları, rütbeli askerler ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından er Atilla Abatay'ın cenazesi Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İskenderun'daki birliğinde ölen asker, Kayseri'de toprağa verildiİskenderun'daki birliğinde ölen asker, Kayseri'de toprağa verildiİskenderun'daki birliğinde ölen asker, Kayseri'de toprağa verildiİskenderun'daki birliğinde ölen asker, Kayseri'de toprağa verildi

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