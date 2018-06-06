HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İskenderun'daki birliğinde ölen asker, Kayseri'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı'nda terhisine 55 gün kala, dün ateşli silahla yaralanma sonucu götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden er Atilla Abatay (21), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı'nda terhisine 55 gün kala, dün ateşli silahla yaralanma sonucu götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden er Atilla Abatay (21), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Olay, İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğim Alayı'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sırtından ateşli silahla yaralanmış halde İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan er Atilla Abatay, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili açıklama yapılmadı. Acı haber Atilla Abatay'ın babası İsmail ile annesi Özgül Abatay'a yetkililerce verildi. Oğullarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. 5 kardeş olduğu ve terhisine 55 gün kaldığı öğrenilen Atilla Abatay'ın cenazesi, İskenderun'dan memleketi Kayseri'ye gönderildi. Abatay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Hunat Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Atilla Abatay'ın ailesi, yakınları, rütbeli askerler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından er Atilla Abatay'ın cenazesi Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Adana bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman? Adana bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?
Türk sporcu bir saatte 7 bin 60 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı Türk sporcu bir saatte 7 bin 60 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İzmir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Mersin bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Mersin bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Isparta bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Isparta bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Hatay bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Hatay bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Hakkari bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Hakkari bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.