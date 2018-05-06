İSKİ BARAJLARDAKİ  BUHARLAŞMAYLA GELEN SU KAYBININ ÖNLENMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehrin barajlarında buharlaşan günlük ortalama 400 bin metreküp su kaybının önlenmesi için araştırma yapacak. İmrahor Göleti'nde 4'ü profesör 11 bilim insanıyla yapılacak araştırma için 8 Mayıs'ta ihaleye çıkılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla, barajlarda buharlaşma sonucu oluşan su kaybını önlemek için düğmeye bastı. Havadan da görüntülenen İmrahor Göleti'nde yapılacak araştırma ile birlikte, İstanbul'da günde ortalama 400 bin metreküplük su kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

ARNAVUTKÖY'DEKİ İMRAHOR GÖLETİ'NDE DENEY YAPILACAK

'Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilecek Buharlaşmayı Azaltıcı Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaşma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması' adı altında yürütülecek araştırma için 8 Mayıs'ta ihaleye çıkılacak.

Teknik şartnamede, çalışmanın hedefi şöyle açıklandı:

"İdare tarafından belirlenen Arnavutköy ilçesi İmrahor Göleti'nde, yerli kaynaklar kullanılarak üretilecek buharlaşmayı azaltıcı ürünün uygulama ve ölçümleri yapılarak, ekolojik hayata, buharlaşma ve rehabilitasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması ve elde edilecek sonuçla İstanbul'da yıllık buharlaşacak suyun azaltılması hedeflenmektedir."