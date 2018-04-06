HABER

İSKİ FATİH'TEKİ SU BASKININ YOL AÇTIĞI ZARARI KARŞILAYACAĞINI DUYURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Fatih'te 5 gün önce patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı.

İSTANBUL DHA
Fatih'te 5 gün önce patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olayda çok sayıda ev ve işyerinde hasar oluştu.
İSKİ yaptığı yazılı açıklamayla olaydan dolayı özür dileyerek su baskınından etkilenen vatandaşların maddi zararının karşılanacağını duyurdu.
İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle:
Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta meydana gelen içme suyu hattı arızası sebebiyle ev ve iş yerleri su baskınından etkilenen vatandaşlarımızın maddi zararları kurumumuzca karşılanacaktır. Meydana gelen üzücü olay sebebiyle özür diler, kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.

Görüntü Dökümü:
------------------------
Olaya ilişkin arşiv görüntüler

Türkiye'den kritik Menbiç açıklamasıTürkiye'den kritik Menbiç açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!
Afrin talimatı verildi! Afrin talimatı verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.