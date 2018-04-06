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İSKİ'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

"Fatih'te içme suyu hattı arızası sebebiyle ev ve iş yerleri su baskınından etkilenen vatandaşlarımızın zararları kurumumuzca karşılanacaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih'te içme suyu hattındaki arıza nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşların zararlarının karşılanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta meydana gelen içme suyu hattı arızası sebebiyle ev ve iş yerleri su baskınından etkilenen vatandaşlarımızın maddi zararları kurumumuzca karşılanacaktır. Meydana gelen üzücü olay sebebiyle özür diler, kamuoyunun bilgisine önemle sunarız." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ su baskını

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